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НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу - глава Нацбанка
15:40 08.05.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на срок от года до пяти лет на дебютном тендере в пятницу, сообщил глава центробанка Яков Смолий.
"Сегодня прошел первый тендер, где банки получили 2,4 млрд грн на разные сроки от одного года до пяти лет. Это первый тендер и мы будем его проводить каждый месяц", - сказал он во время выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов в пятницу.
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