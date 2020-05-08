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Мнение: биткоин-киты готовятся к продажам на хайпе вокруг халвинга
12:46 08.05.2020 |
Специалисты информационно-аналитической платформы Santiment на основе данных поведения держателей крупных объемов биткоина пришли к выводу, что те могут воспользоваться шумихой вокруг предстоящего халвинга для сокращения своих позиций.
В компании считают, что одной из успешных стратегий на любом рынке, и криптовалюты - не исключение, является следование против «толпы».
Подобные возможности возникают только когда у большинства участников рынка возникает так называемый «консенсус» в отношении дальнейшего тренда. В таких обстоятельствах так называемые «умные деньги» осознают, что пришло время действовать и занять позиции в противоположную по отношению к толпе сторону.
Так, в Santiment выяснили, что несмотря на рыночные потрясения, держатели 10-100 BTC активно накапливали первую криптовалюту на своих кошельках. Особо крупные держатели в 1-10 тысяч BTC также стали готовиться к предстоящему халвингу, прервав тенденцию к сокращению своих позиций. Подобные наблюдения подтвердил и известный криптоаналитик Вилли Ву.
В Santiment отметили, что это накопление может говорить о подготовке «китов» к продажам на максимумах. На это также может указывать внезапное пробуждение находившихся долгое время без движения монет. Так, в Glassnode зафиксировали максимальную активность BTC-кошельков со времен бычьего рынка 2017 года.
В Santiment считают, что владельцы крупных кошельков могут подготовиться к продаже биткоинов новичкам, которые будут покупать на новостях.
Ранее рост обсуждения темы халвинга за последние 90 дней трижды сопровождался падением котировок. Так было 12 марта, такая же история повторилась и в дальнейшем, когда котировки приблизились к психологическим отметкам в $7000 и $9000 за BTC.
В Santiment отметили, что в этот раз незадолго до самого халвинга настроения в соцсетях приобрели менее оптимистичный окрас.
На представленном ниже графике отношения к BTC в Twitter можно увидеть выход на предыдущей неделе бычьих настроений на трехмесячный максимум, прежде чем они стали более нейтральными после касания котировками уровней выше $9000. Похожий тренд прослеживается и среди пользователей Telegram.
Отход от экстремумов создает целую массу различных сценариев поведения BTC в ближайшие дни, однако аналитики информационно-аналитической платформы считают, что в условиях усиления волатильности наиболее вероятным сценарием выступает финальный подъем цены биткоина в преддверии халвинга, что и происходит на текущий момент.
После этого, по мнению Santiment, эйфория сменится дампом за счет выхода «китов», который позволит им в дальнейшем откупить первую криптовалюту на минимумах.
В пользу подготовки крупных участников рынка к предстоящему халвингу также могут указывать рекордные значения открытого интереса по биткоин-фьючерсам на бирже CME, а также резкий всплеск объемов торгов этим инструментами.
Напомним, некоторые криптовалютные трейдеры также не исключают «продажи на новостях» в Ethereum после окончания ажиотажа, вызванного предстоящим переходом его экосистемы в стадию 2.0.
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