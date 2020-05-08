Справочный курс гривны 8 мая вырос на 1,43 коп до 26,814 грн/$1

|Показатель
|07.05.20
|08.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8283
|26.814
|0.055
Данные: НБУ
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12:26 08.05.2020 |
Национальный банк 8 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1.43 коп. до 26.814 UAH/USD.
|Показатель
|07.05.20
|08.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8283
|26.814
|0.055
Данные: НБУ
|
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