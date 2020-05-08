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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривны 8 мая вырос на 1,43 коп до 26,814 грн/$1

12:26 08.05.2020 |

Финансы

 

Национальный банк 8 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1.43 коп. до 26.814 UAH/USD.


Показатель07.05.2008.05.20Изменение, %
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 26.8283 26.814 0.055

Данные: НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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