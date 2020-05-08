Эксперт о майнинге на АЭС: украинская власть считает майнеры утюгами

Из-за некомпетентности властей Украины в теме майнинга и невозможности свободного функционирования рынка инициатива по добыче криптовалют на атомных электростанциях обречена на провал, заявил CBDO MadFish.Solutions Матвей Сиворакша в комментарии ForkLog.

Атомная электроэнергия вырабатывается в избытке и ее себестоимость довольно низкая, поэтому разговоры о майнинге на АЭС ведутся уже продолжительное время.

И это бы давно уже получилось, если бы рынок был действительно свободным, - говорит Матвей Сиворакша. - Если бы не надо было решать «вопросики», коррупционными путями подводить себе новые мегаватты электроэнергии, не бояться за то, что СБУ придет забирать твое оборудование и обвинит тебя в финансировании терроризма/сепаратизма.

Дополнительные опасения вызывает общая неосведомленность власти в обсуждаемых вопросах:

«Будем выключать/включать майнеры целыми объектами для балансировки в энергосети», - конечно, ведь майнер - это, наверное, утюг. Легкость в мыслях про строительство 100+ мВт дата центров. Хотя это очень непростая задача, я бы даже сказал, что это уже инженерное искусство.

Также эксперт указал на «совковый» подход министерства:

Скриншот. Источник: официальный сайт Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины

«Служить решению задач, определенных Зеленским»? Президент Зеленский будет ставить задачи перед майнинг-центрами?! В целом оптимизма по данной теме нет.

Для развития майнинга Украине необходимо реформировать электроэнергетическую отрасль: в первую очередь, создать на рынке реальную конкуренцию без олигархического лобби, говорит Сиворакша.

По его словам, участники рынка должны иметь возможность свободно подключаться к источникам дешевой атомной электроэнергии, СБУ необходимо лишить полномочий, связанных с экономическими преступлениями, а налоговую полицию - расформировать.

«Дайте прибыльным источникам электроэнергии зарабатывать, а неприбыльным шахтам и ТЭЦ - закрыться. Сделайте налог с зарплаты человеческим, отмените дурацкие КЗОТы по трудоустройству людей, грабительские НДС и таможенные сборы. Майнеры и другой бизнес, который потребляет много электроэнергии, сами подтянутся», - заключает CBDO MadFish.Solutions.

Схожее мнение высказал CEO Remme Александр Момот в недавней колонке на LB.ua:

«Использовать майнинг, как маневровые мощности бессмысленно. Оборудование должно работать непрерывно. Так как мощность сети постоянно растет, оборудование быстро устаревает. А чтобы загрузить 1 гигаватт (один современный энергоблок АЭС), нужно потратить $1 млрд на оборудование, а его еще нужно произвести, доставить, установить. Срок окупаемости может составить год-два, но у государства таких денег как всегда не будет, поэтому логичнее приглашать бизнес».

Напомним, госпредприятию «Энергоатом» в срок до 8 мая поручено изучить возможность майнинга криптовалют на мощностях атомных электростанций. Позднее в Минэнерго Украины это объяснили тем, что майнинг сохранит гарантированные нагрузки на АЭС и привлечет дополнительные средства.