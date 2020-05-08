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Доллар 8 мая сохраняет слабую динамику к мировым валютам перед данными по безработице в США
15:10 08.05.2020 |
Доллар в пятницу днем сохранят утреннюю слабую смешанную динамику к евро и иене перед статистикой по безработице в США, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.34 EET курс доллара к иене рос до 106,38 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,27 иены. Курс евро к доллару поднимался до 1,0842 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0832 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 99,75 пункта.
Мировые инвесторы предпочитают сохранять осторожность перед апрельскими данными по безработице в США, которые будут опубликованы в пятницу до начала торгов на американском фондовом рынке. По прогнозам аналитиков, показатель подскочил с 4,4% в марте до 16%, что является максимальным значением с 1939 года.
"Ситуация на рынке труда в США катастрофическая, и это не секрет. И сегодня все внимание будет сосредоточено на данных по рынку труда за апрель, чтобы понять, насколько ужасна эта катастрофа", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуена (Thu Lan Nguyen).
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