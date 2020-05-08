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Золото 8 мая дорожает перед публикацией статистики по безработице в США
09:03 08.05.2020 |
Стоимость золота растет в пятницу в ожидании публикации статистики по безработице в США в апреле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,16%, или на 2,75 доллара, до 1728,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,24%, до 15,783 доллара за унцию.
Трейдеры отдают предпочтение надежным активам, к которым относится золото, в преддверии публикации статистики по безработице в США, одной из крупнейших экономик в мире. Так, по прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране в апреле вырастет до 16%, с показателя марта в 4,4%. Таким образом, значение за апрель может побить рекорд конца 1982 года, когда безработица составляла 10,8%.
При этом в четверг министерство труда страны сообщило. что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 мая, снизилось на 677 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,846 миллиона и составило 3,169 миллиона, что, тем не менее, оказалось хуже прогнозов аналитиков.
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