Финансовые новости
- |
- 08.05.20
- |
- 03:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на $500 млн
17:27 07.05.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар США в объеме до $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В Нацбанке отмечают, что это позволит усилить макрофинансовую стабильности в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики.
"Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, которые понесли потери от пандемии и карантина", - говорится в сообщении.
В НБУ уточняют, что деньги будут направлены на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний, не подвергая их валютному риску.
При этом в Нацбанке отмечают, что покупка валюты у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины.
Договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора - $25 млн, а минимальный срок транша - до трех месяцев с возможностью ролловера.
Курсовые параметры операций своп будут определяться на базе дифференциала ставок по гривне и долларам США. Стоимость гривневых ресурсов будет определяться на базе учетной ставки НБУ, а стоимость долларовых ресурсов - на базе ставки, привязанной к международно признанному индикатору денежного рынка SOFR.
Как отмечают в Нацбанке, первая операция своп состоится в течение следующих нескольких недель.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тактическая замена? Почему МВФ «укоротил» кредитные аппетиты Украины
|Схема местных выборов: Какую игру с мэрами начал Зеленский
|Дурной пиар. Зачем Зеленский лишил медиков страховки от коронавируса
|Минюст решил взыскать с ПриватБанка $250 млн в пользу семьи Суркисов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что будет с курсом доллара после смены программы МВФ
|Страховщики non-life-участники проекта «Открытое страхование» в I кв. сократили платежи на 0,9%, выплаты увеличились на 2,4% - ЛСОУ
|Visa прогнозирует отказ платежной индустрии от паролей и переход к биометрии в ближайшие 5 лет
|НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на $500 млн
|Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ с начала года сократилась на 3 п.п. - Госстат
|Депозитные ставки для физлиц 07.05.20
Это интересно
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара
|Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа