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Депозитные ставки для физлиц 07.05.20
16:58 07.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.05
|0.70
|0.18
|6 мес.
|11.37
|0.89
|0.33
|9 мес.
|11.38
|0.84
|0.21
|12 мес.
|11.53
|1.23
|0.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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