Справочный курс гривны 7 мая вырос на 12,95 коп до 26,8283 грн/$1

|Показатель
|06.05.20
|06.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9578
|26.8283
|0.48
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Топливно-энергетический комплекс
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12:32 07.05.2020 |
Национальный банк 7 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 12.95 коп. до 26.8283 UAH/USD.
|Показатель
|06.05.20
|06.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9578
|26.8283
|0.48
Данные: НБУ
|
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