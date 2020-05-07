Финансовые новости
- |
- 07.05.20
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 07.05.20
11:32 07.05.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|7 апреля
|50981.3
|8 апреля
|41831.9
|9 апреля
|38521.3
|10 апреля
|36895.8
|13 апреля
|65048.0
|14 апреля
|63700.2
|15 апреля
|66644.6
|16 апреля
|67707.6
|17 апреля
|66680.6
|21 апреля
|59918.5
|22 апреля
|61093.4
|23 апреля
|54935.8
|24 апреля
|40707.6
|27 апреля
|63132.3
|28 апреля
|58545.2
|29 апреля
|60756.5
|30 апреля
|66864.9
|4 мая
|58253.4
|5 мая
|52446.9
|6 мая
|57803.9
|7 мая
|51064.8
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 7 мая - 26,9323 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему руководителю Офиса президента припекло основать культ спортсменов, и почему главы ОГА слушаются Ермака
ТОП-НОВОСТИ
|Кредиты доверия: что мешает бизнесу получать льготные займы за счет государства
|Печатный станок запускают 8 мая. Кому поможет антикоронавирусный план НБУ и Кабмина
|Отменить нельзя оставить. Чего ждать украинцам от новой медреформы и будет ли кому их лечить
|Саакашвили возглавит «теневой Кабмин»: Как Зеленский будет контролировать правительство Шмыгаля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.05.20
|Остаток средств на корсчетах банков 07.05.20
|Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд – НБУ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.05.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.05.2020
|Павел Дуров предложил переоформить инвестиции в Telegram Open Network как кредит
Это интересно
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара
|Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа