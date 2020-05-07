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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.05.2020
10:51 07.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|26,8500
|Правекс
|27,0000
|Глобус
|26,8500
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Креди Агриколь
|26,8100
|Приватбанк
|27,0270
|Укрэксимбанк
|26,8000
|Глобус
|27,0500
|Правекс
|26,8000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,8000
|Креди Агриколь
|27,0700
|Банк Сич
|26,8000
|Окси банк
|27,0700
|Окси банк
|26,7800
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1000
|Приватбанк
|26,7500
|Укргазбанк
|27,1000
|Ощадбанк
|26,7200
|Укрэксимбанк
|27,1200
|Укргазбанк
|26,6000
|Ощадбанк
|27,1500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Проминвестбанк
|27,7000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Украинский Капитал
|28,2000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Банк Сич
|29,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|28,9500
|Правекс
|29,1000
|Правекс
|28,8500
|Банк Сич
|29,2000
|Глобус
|28,8500
|Окси банк
|29,2000
|Укргазбанк
|28,8000
|Креди Агриколь
|29,2300
|Креди Агриколь
|28,8000
|Приватбанк
|29,2398
|Банк инвестиций и сбережений
|28,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,2500
|Банк Сич
|28,8000
|Глобус
|29,2500
|Приватбанк
|28,7500
|Ощадбанк
|29,2500
|Укрэксимбанк
|28,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,2500
|Окси банк
|28,6500
|Укрстройинвестбанк
|29,2500
|Ощадбанк
|28,6000
|Укргазбанк
|29,3000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Укрэксимбанк
|29,4200
|Райффайзен Банк Аваль
|28,3286
|Проминвестбанк
|30,2000
|Проминвестбанк
|28,2000
|Украинский Капитал
|32,0000
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