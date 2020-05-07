Павел Дуров предложил переоформить инвестиции в Telegram Open Network как кредит

Команда разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) представила новые условия по возврату первоначальных вложений в проект для инвесторов, не являющихся резидентами США. Об этом пишет The Bell со ссылкой на двоих инвесторов.

Инвесторам предложили оформить их вложения в проект TON как кредит под 52,77% годовых, чтобы рассчитывать на возврат 110% своих первоначальных вложений в 2021 году.

Telegram оставляет за собой право погасить этот кредит в любой момент, но не менее чем через три месяца, - в этом случае инвесторы получат 72% первоначальных вложений плюс проценты по кредиту, которые успеют начислиться до даты его погашения.

О работах по запуску основной сети TON в письме не говорилось.

Основатель компании Qiwi Сергей Солонин не подтвердил ForkLog получение письма.

4 мая Павел Дуров разослал две версии письма от команды TON. Не находящимся в американской юрисдикции инвесторам он сообщил о решении отказаться от выплат в токенах Gram или другой криптовалюте даже в 2021 году из-за «неопределенной позиции регуляторов США».

Американские инвесторы TON получили письмо о необходимости принудительно забрать 72% средств.

Для возврата средств инвесторам Дуров заявил о готовности распродать свою долю в мессенджере Telegram.

Запуск платформы TON был перенесен на 30 апреля 2021 года.



