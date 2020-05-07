Финансовые новости
- |
- 07.05.20
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Павел Дуров предложил переоформить инвестиции в Telegram Open Network как кредит
10:03 07.05.2020 |
Команда разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) представила новые условия по возврату первоначальных вложений в проект для инвесторов, не являющихся резидентами США. Об этом пишет The Bell со ссылкой на двоих инвесторов.
Инвесторам предложили оформить их вложения в проект TON как кредит под 52,77% годовых, чтобы рассчитывать на возврат 110% своих первоначальных вложений в 2021 году.
Telegram оставляет за собой право погасить этот кредит в любой момент, но не менее чем через три месяца, - в этом случае инвесторы получат 72% первоначальных вложений плюс проценты по кредиту, которые успеют начислиться до даты его погашения.
О работах по запуску основной сети TON в письме не говорилось.
Основатель компании Qiwi Сергей Солонин не подтвердил ForkLog получение письма.
4 мая Павел Дуров разослал две версии письма от команды TON. Не находящимся в американской юрисдикции инвесторам он сообщил о решении отказаться от выплат в токенах Gram или другой криптовалюте даже в 2021 году из-за «неопределенной позиции регуляторов США».
Американские инвесторы TON получили письмо о необходимости принудительно забрать 72% средств.
Для возврата средств инвесторам Дуров заявил о готовности распродать свою долю в мессенджере Telegram.
Запуск платформы TON был перенесен на 30 апреля 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему руководителю Офиса президента припекло основать культ спортсменов, и почему главы ОГА слушаются Ермака
ТОП-НОВОСТИ
|Кредиты доверия: что мешает бизнесу получать льготные займы за счет государства
|Печатный станок запускают 8 мая. Кому поможет антикоронавирусный план НБУ и Кабмина
|Отменить нельзя оставить. Чего ждать украинцам от новой медреформы и будет ли кому их лечить
|Саакашвили возглавит «теневой Кабмин»: Как Зеленский будет контролировать правительство Шмыгаля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.05.20
|Остаток средств на корсчетах банков 07.05.20
|Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд – НБУ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.05.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.05.2020
|Павел Дуров предложил переоформить инвестиции в Telegram Open Network как кредит
Это интересно
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара
|Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа