Доллар 7 мая снижается к иене, фунт дешевеет перед итогами заседания Банка Англии

Доллар США торгуется без резких колебаний к евро и снижается по отношению к японской иене на торгах в четверг, фунт стерлингов дешевеет в преддверии итогов заседания Банка Англии.

Евро торгуется утром в районе $1,0796 против $1,0795 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится на уровне 114,72 иены по сравнению со 114,53 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 106,26 иены против 106,10 иены.

Спрос на японскую иену сохраняется, поскольку инвесторы ограничивают вложения в рисковые активы на фоне пессимистичных экономических данных, обострения противоречий между США и Китаем и опасениями по поводу экономики еврозоны.

Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в весеннем прогнозе. В 2021 году предполагается подъем на 6,25%. ВВП Европейского союза в этом году, по прогнозу, рухнет на 7,5% и увеличится примерно на 6% в следующем году.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,1% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,01%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2323 против $1,2341 в предыдущий рабочий день. По отношению к евро фунт находится на уровне 1,1413 евро против 1,1432 евро.

Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1% по итогам заседания в четверг, но может объявить о расширении программы выкупа облигаций или просигнализировать о намерении сделать это в скором времени, считают эксперты.

Регулятор также опубликует прогнозы для британской экономики. При этом британский ЦБ перенес время публикации итогов заседания Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) на 9:00 мск с 14:00 мск.

Курс доллара снижается относительно юаня в четверг на 0,1%, до 7,0964 юаня. Австралийский доллар дорожает на 0,23% и торгуется около $0,6417.

Китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 12,1% и второго - на 12,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали падения соответственно на 18,8% и 15,8%. В марте экспорт уменьшился на 6,6%, импорт - на 1%.