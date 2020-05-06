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Депозитные ставки для физлиц 06.05.20
20:01 06.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.27
|0.83
|0.29
|6 мес.
|11.55
|1.03
|0.43
|9 мес.
|11.69
|1.10
|0.50
|12 мес.
|11.59
|1.33
|0.58
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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