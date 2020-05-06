Справочный курс гривны 6 мая вырос на 1,97 коп до 26,9578 грн/$1

|Показатель
|05.05.20
|06.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9775
|26.9578
|0.073
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12:32 06.05.2020 |
Национальный банк 6 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1.97 коп. до 26.9578 UAH/USD.
|Показатель
|05.05.20
|06.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9775
|26.9578
|0.073
Данные: НБУ
|
|
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