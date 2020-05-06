Судьба 1,1 млн биткоинов Сатоши Накамото решится в июле

Окружной суд Южного округа штата Флорида 6 июля начнет судебное заседание по делу, в котором родственники Дейва Клеймана обвинили Крейга Райта в присвоении половины из 1,1 млн биткоинов.

У сторон есть возможность до 3 июля поставить точку в этом запутанном двухлетнем процессе, если им удастся договориться во внесудебном порядке. В противном случае суд вынесет вердикт в течение двух недель после начала слушаний 6 июля.

До 22 июня истец и ответчик должны представить в суд материалы своего дела, включая все доказательства, а также списки свидетелей. До 26 июня урегулировать все имеющиеся разногласия.

Напомним, семья покойного бизнес-партнера Дэвида Клеймана пытается вернуть половину из 1,1 млн BTC (свыше $8 млрд по текущему курсу) в Tulip Trust, принадлежащих создателю биткоина Сатоши Накамото, за которого себя выдает австралийский предприниматель Крейг Райт.

С момента отказа в феврале Райта предоставить суду свыше 11 тысяч затребованных документов, ссылаясь на супружескую и адвокатские тайны, истец и ответчик вступили в дебаты в отношении правомерности этих доводов. Однако в дальнейшем суд в срок до 17 апреля обязал Райта предоставить документы, подтверждающие информацию о его истории владения 1,1 млн BTC.

Райт до сих пор не представил никаких доказательств того, что он действительно владеет этими монетами.

Также напомним, ранее самопровозглашенный создатель биткоина подал иски о защите чести и достоинства против ряда известных представителей криптосообщества, усомнившихся в том, что он Сатоши и даже открыто называвших мошенником. Позднее стало известно, что предприниматель отозвал иски к CEO Blockstream Адаму Бэку и сооснователю Ethereum Виталику Бутерину. Причем в случае с Бэком это произошло в январе, и Райт полностью оплатил его юридические издержки.



