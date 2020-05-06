Финансовые новости
- |
- 06.05.20
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 06.05.2020
10:56 06.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 6 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,9150
|Земельный капитал
|26,9847
|Правекс
|26,9000
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Банк Сич
|26,9000
|Правекс
|27,1000
|Креди Агриколь
|26,8800
|Райффайзен Банк Аваль
|27,1000
|Укрстройинвестбанк
|26,8500
|Приватбанк
|27,1003
|Укрэксимбанк
|26,8000
|Креди Агриколь
|27,1100
|ТАСкомбанк
|26,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1500
|Приватбанк
|26,8000
|Укрэксимбанк
|27,1700
|Банк инвестиций и сбережений
|26,8000
|Банк Сич
|27,2000
|Ощадбанк
|26,7500
|Ощадбанк
|27,2000
|Укргазбанк
|26,7000
|Укргазбанк
|27,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6667
|Альфа-банк
|27,3000
|Альфа-банк
|26,6500
|ТАСкомбанк
|27,3000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|27,7000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,3400
|Укрстройинвестбанк
|29,2000
|Креди Агриколь
|29,0500
|Правекс
|29,2500
|Правекс
|29,0000
|Креди Агриколь
|29,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,4000
|Банк Сич
|29,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,4000
|ТАСкомбанк
|28,9500
|Укргазбанк
|29,4000
|Укрстройинвестбанк
|28,9000
|Приватбанк
|29,4118
|Укргазбанк
|28,9000
|Банк Сич
|29,5000
|Ощадбанк
|28,9000
|Ощадбанк
|29,5500
|Укрэксимбанк
|28,8500
|Укрэксимбанк
|29,5800
|Приватбанк
|28,8500
|Земельный капитал
|29,6373
|Альфа-банк
|28,8500
|Альфа-банк
|29,7000
|Украинский Капитал
|28,5000
|ТАСкомбанк
|29,9500
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4900
|Проминвестбанк
|30,2000
|Проминвестбанк
|28,2000
|Украинский Капитал
|32,0000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Войны рейтингов. Почему коронавирус помогает Зеленскому
|В Украине запатентовали бесшумный минометный выстрел: Чем это полезно во время боевых действий
|На межбанке 5 мая немного ожила торговля. Хотя курсы сильно не раскачивали
|«Чистые» миллионы Тимошенко. Что думают юристы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд отказался увольнять главу «Приватбанка» Крумханзла
|Биржи АТР 6 мая закрылись преимущественно ростом в ожидании новых мер Банка Китая
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.05.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 06.05.2020
|Остаток средств на корсчетах банков 06.05.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.05.20
Это интересно
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа
|5 минут зарядки — 200 км пробега. Стандарт CHAdeMO 3.0 для электромобилей поднимает скорость зарядки на новый уровень
|Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
|BMW X8 M станет самой мощной M-моделью в истории
|OLED, 120 Гц, 24 Мп и 14 динамиков и HarmonyOS за $3475. В Китае стартовали продажи нового флагманского телевизора Huawei
|Названы автомобили, которые почти не ломаются