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Золото слегка растет 6 мая на фоне ситуации с COVID-19
08:49 06.05.2020 |
Стоимость золота слегка растет в среду утром на фоне ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,14%, или на 2,4 доллара, до 1713 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 1,17% до 15,287 доллара за унцию.
Однако рост стоимости золота в качестве более надежного актива сдерживают заявления о том, что некоторые страны Европы, больше всех пострадавшие от коронавируса, а также несколько штатов США на этой неделе начали ослабление карантинных мер. В связи с этим на рынки возвращаются рисковые настроения.
Главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy) сказал агентству Рейтер, что на рынках присутствует некоторый оптимизм в результате ослабления карантинных ограничений.
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