Иена 5 мая дешевеет к доллару на усилении рисковых настроений

Курс иены снижается к доллару на усилении рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.19 EET курс доллара к иене рос до 106,81 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,73 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,0852 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0906 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,34%, до 99,82 пункта.

Иена, которая традиционно считается надежным активом, дешевеет на фоне новостей о смягчении карантинных мер в ряде стран. Это поддержало стремления трейдеров к покупке рисковых активов, о чем свидетельствует оживление на мировых фондовых биржах. Так, биржи Гонконга и Австралии во вторник закрылись ростом на 1-1,64%. Фондовые рынки США в понедельник выросли на 1,3-2,46%.

"Инвесторы обратили внимание на смягчение ограничительных мер... вместе со снижением случаев инфицирования и количества смертей", - приводит агентство Рейтер комментарий старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писуроса (Charalambos Pissouros).