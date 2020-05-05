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Украинцы в апреле сократили покупку и продажу наличной валюты почти в два раза
12:43 05.05.2020 |
Население Украины в апреле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 787,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 736,4 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, в апреле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 50,9 млн долларов.
Однако объем операций на наличном рынке в апреле составил 1523,7 млн долларов, что в 1,7 раза меньше, чем в марте (2580,3 млн долларов).
Стоит также отметить, что данные НБУ учитывают только наличные операции банков с населением. С 2019 года появилась возможность безналичной покупки и продажи валюты. Согласно информации НБУ, обнародованной в "Инфляционном отчете" за апрель, в марте 2020 года украинцы купили безналичной валюты почти на 300 млн долларов, поскольку с началом острой фазы кризиса после 8 марта банки практически прекратили продажу наличной валюты. В апреле проблема с наличной валютой была решена, а объем безналичных операций был незначительным.
Напомним, по данным НБУ, украинцы продали за 2019 год валюты на 14943,4 млн долларов и купили на 14766,6 млн долларов. Чистая продажа составила 176,8 млн долларов.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 27-30 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 115,5 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла в четыре раза по сравнению с 28,6 млн долларов неделей ранее. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 678,8 млн долларов.
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