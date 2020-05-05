Справочный курс гривны 5 мая вырос на 0,6 коп до 26,9775 грн/$1

|Показатель
|04.05.20
|04.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9832
|26.9775
|0.015
Данные: НБУ
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12:24 05.05.2020 |
Национальный банк 5 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.6 коп. до 26.9775 UAH/USD.
|Показатель
|04.05.20
|04.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9832
|26.9775
|0.015
Данные: НБУ
|
|
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