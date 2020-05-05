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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.05.2020

10:49 05.05.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 мая 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 26,9150 Земельный капитал 26,9847
Правекс 26,9000 Укрстройинвестбанк 27,0500
Банк инвестиций и сбережений 26,9000 Правекс 27,1000
Банк Сич 26,9000 Райффайзен Банк Аваль 27,1000
Креди Агриколь 26,8800 Приватбанк 27,1003
Укрстройинвестбанк 26,8500 Креди Агриколь 27,1100
Окси банк 26,8500 Укрэксимбанк 27,1200
Укрэксимбанк 26,8200 Окси банк 27,1500
ТАСкомбанк 26,8000 Банк Сич 27,2000
Приватбанк 26,8000 Банк инвестиций и сбережений 27,2000
Ощадбанк 26,7500 Укргазбанк 27,2000
Укргазбанк 26,7000 Ощадбанк 27,2500
Райффайзен Банк Аваль 26,6667 Альфа-банк 27,3000
Альфа-банк 26,6000 ТАСкомбанк 27,3000
Украинский Капитал 26,5000 Проминвестбанк 27,7000
Проминвестбанк 26,0000 Украинский Капитал 28,2000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 29,3400 Ощадбанк 29,4000
Укрстройинвестбанк 29,2000 Правекс 29,4000
Укргазбанк 29,2000 Банк Сич 29,5000
Банк инвестиций и сбережений 29,2000 Креди Агриколь 29,5700
Правекс 29,1500 Приватбанк 29,5858
Креди Агриколь 29,1500 Укрстройинвестбанк 29,6000
ТАСкомбанк 29,0000 Окси банк 29,6200
Окси банк 29,0000 Земельный капитал 29,6373
Банк Сич 29,0000 Райффайзен Банк Аваль 29,6500
Приватбанк 28,9500 Банк инвестиций и сбережений 29,7000
Укрэксимбанк 28,9000 Укргазбанк 29,7000
Альфа-банк 28,9000 Укрэксимбанк 29,7200
Райффайзен Банк Аваль 28,8184 Альфа-банк 29,7500
Ощадбанк 28,8000 ТАСкомбанк 30,0000
Украинский Капитал 28,5000 Проминвестбанк 30,2000
Проминвестбанк 28,2000 Украинский Капитал 32,0000

 

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