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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.05.2020
10:49 05.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,9150
|Земельный капитал
|26,9847
|Правекс
|26,9000
|Укрстройинвестбанк
|27,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9000
|Правекс
|27,1000
|Банк Сич
|26,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,1000
|Креди Агриколь
|26,8800
|Приватбанк
|27,1003
|Укрстройинвестбанк
|26,8500
|Креди Агриколь
|27,1100
|Окси банк
|26,8500
|Укрэксимбанк
|27,1200
|Укрэксимбанк
|26,8200
|Окси банк
|27,1500
|ТАСкомбанк
|26,8000
|Банк Сич
|27,2000
|Приватбанк
|26,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,2000
|Ощадбанк
|26,7500
|Укргазбанк
|27,2000
|Укргазбанк
|26,7000
|Ощадбанк
|27,2500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6667
|Альфа-банк
|27,3000
|Альфа-банк
|26,6000
|ТАСкомбанк
|27,3000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|27,7000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,3400
|Ощадбанк
|29,4000
|Укрстройинвестбанк
|29,2000
|Правекс
|29,4000
|Укргазбанк
|29,2000
|Банк Сич
|29,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,2000
|Креди Агриколь
|29,5700
|Правекс
|29,1500
|Приватбанк
|29,5858
|Креди Агриколь
|29,1500
|Укрстройинвестбанк
|29,6000
|ТАСкомбанк
|29,0000
|Окси банк
|29,6200
|Окси банк
|29,0000
|Земельный капитал
|29,6373
|Банк Сич
|29,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,6500
|Приватбанк
|28,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,7000
|Укрэксимбанк
|28,9000
|Укргазбанк
|29,7000
|Альфа-банк
|28,9000
|Укрэксимбанк
|29,7200
|Райффайзен Банк Аваль
|28,8184
|Альфа-банк
|29,7500
|Ощадбанк
|28,8000
|ТАСкомбанк
|30,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,2000
|Проминвестбанк
|28,2000
|Украинский Капитал
|32,0000
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