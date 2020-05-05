Доллар США 5 мая стабилен к евро и иене, австралийский доллар дорожает после итогов заседания ЦБ страны

Доллар США торгуется без существенных изменений по отношению к евро и японской иене во вторник, австралийский доллар активно растет после итогов заседания Резервного банка Австралии.

Евро торгуется утром в районе $1,0914 против $1,0905 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится на уровне 116,39 иены по сравнению со 116,37 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 106,66 иены против 106,72 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,08% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,15%.

Фунт стерлингов растет по отношению к доллару США. Британская валюта торгуется около $1,2463 против $1,2443 в предыдущий рабочий день. По отношению к евро фунт находится на уровне 1,1423 евро против 1,1410 евро.

Австралийский доллар во вторник дорожает на 0,4% и торгуется около $0,6452.

Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, целевой показатель доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%, говорится в сообщении RBA.

Австралийский ЦБ ожидает, что ВВП страны упадет примерно на 10% в первой половине 2020 года и примерно на 6% - за весь год. При этом в следующем году экономика, вероятно, вырастет на 6%.

Трейдеры продолжают опасаться усиления противоречий между США и Китаем. Эти опасения накануне спровоцировала информация о том, что Вашингтон рассматривает возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения Пекина к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.