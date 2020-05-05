Один из создателей блокчейна рассказал, кто может стоять за именем Сатоши Накамото

Создатель биткоина Сатоши Накамото скорее всего был одним человеком, а не группой людей, при этом обширные знания во множестве дисциплин ему не требовались. Такое мнение в интервью Cointelegraph высказал один из изобретателей блокчейна Скотт Сторнетта.

В 1991 году Сторнетта в соавторстве со Стюартом Хэйбером опубликовал в Journal of Cryptology документ, посвященный временным меткам в цифровых документах. Впоследствии этот труд был упомянут в white paper биткоина.

Сам Сторнетта отвергает предположение, что мог принимать участие в создании биткоина. Исключает он и возможность того, что к этому был причастен одиозный австралийский предприниматель Крейг Райт.

Говоря о том, кто может скрываться за псевдонимом Сатоши Накамото, Сторнетта считает, что скорее всего это был один человек. При этом он настаивает, что для создания биткоина не требовались обширные знания во множестве дисциплин - для этого было достаточно следить за идеями движения шифропанков.

«Аргументы о командной работе сводятся к тому, что было необходимо разбираться не только в криптографии, но и обладать знаниями в программировании, экономике, математике, монетарной политике и т.д. Но если говорить откровенно, я вижу в нем разработчика ПО, который следил за рассылкой шифропанков. Думаю, этого одного было достаточно, чтобы иметь необходимый уровень понимания криптографии и экономики», - сказал Сторнетта.

Сторнетта также был подписан на рассылку шифропанков, однако отписался от нее еще до создания биткоина.

По его словам, несмотря на японское имя, Сатоши был представителем западной культуры, проживавшим в восточной части США. Свое предположение Сторнетта строит на времени отправки электронных писем создателя биткоина.

Он не исключает, что мог встречать Сатоши на одной из многочисленных конференций по криптографии, проходивших в Калифорнийском университет в Санта-Барбаре. На этих мероприятиях широко обсуждались идеи криптографии, разработки ПО и экономических стимулов, впоследствии отображенные в биткоине.

Однако опытным специалистом в области криптографии Сатоши Накамото, по мнению Сторнетты, скорее всего не был.

«Все его идеи тогда витали среди криптографов. Например, идеи об экономическом эффекте были типичной темой для дискуссий в этом сообщества. Думаю, на эту роль могло бы подойти несколько сотен человек. Существуют определенные свидетельства того, что специалистом по криптологии этот человек не был. Думаю, об этом свидетельствует и созданная им имплементация», - заявил Сторнетта.

По его словам, гениальность Сатоши заключается не в глубоких познаниях в какой-то определенной области, а в способности собрать идеи из различных сфер в одну яркую мозаику.

«Я принадлежу к лагерю тех, кто верит, что биткоин был работой гения. Но это больше искусство, инженерное искусство, открывающее двери навстречу целом ряду возможностей, но это не конечное или лучшее решение, которое можно создать», - заключил Сторнетта.



