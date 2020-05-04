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Депозитные ставки для физлиц 04.05.20
17:48 04.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.30
|0.83
|0.24
|6 мес.
|11.68
|1.08
|0.43
|9 мес.
|11.61
|0.97
|0.29
|12 мес.
|11.90
|1.47
|0.63
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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