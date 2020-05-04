НБУ повысил прогноз роста денбазы в 2020г до 7,5%, понизил прогноз роста денмассы – до 3,5%

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз роста денежной базы в Украине в 2020 году до 7,5% с 6,1% и понизил оценку ее роста денежной массы до 3,5% с 10,1%, сообщается в инфляционном отчете НБУ. Согласно ему, в первом квартале ожидается рост этих показателей на 0,9% и 5,6% соответственно, тогда как основной рост – на второй квартал: 7,8% и 5,2%. Во третьем квартале этого года НБУ ожидает рост денежной базы и денежной массы на 4,8% и 3,6%, тогда как в четвертом квартале ожидается рост на 7,5% и 3,5% соответственно. На 2021 год центробанк также понизил прогноз роста денежной базы до 3,8% с 6,1%, повысив оценку роста денежной массы до 9,9% с 9,5%. Поквартальная динамика предполагает сокращение снижения денмассы на протяжении первых трех кварталов и рост на 3,8% в четвертом. Аналогичная динамика для денежной базы предполагает постепенное увеличение ее роста от 1,6% в первом квартале до 9,9% в четвертом. Согласно отчету, на 2022 год регулятор также понизил прогноз роста денежной базы до 4,3% с 5,6%, повысив оценку роста денежной массы до 9,8% с 9,4%. Как сообщалось, за 2019 год денежная база выросла на 9,6% – до 477,49 млрд грн, масса – на 12,3%, до 1 трлн 435,03 млрд грн.

Киев. 4 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз роста денежной базы в Украине в 2020 году до 7,5% с 6,1% и понизил оценку ее роста денежной массы до 3,5% с 10,1%, сообщается в инфляционном отчете НБУ.

Согласно ему, в первом квартале ожидается рост этих показателей на 0,9% и 5,6% соответственно, тогда как основной рост - на второй квартал: 7,8% и 5,2%.

Во третьем квартале этого года НБУ ожидает рост денежной базы и денежной массы на 4,8% и 3,6%, тогда как в четвертом квартале ожидается рост на 7,5% и 3,5% соответственно.

На 2021 год центробанк также понизил прогноз роста денежной базы до 3,8% с 6,1%, повысив оценку роста денежной массы до 9,9% с 9,5%. Поквартальная динамика предполагает сокращение снижения денмассы на протяжении первых трех кварталов и рост на 3,8% в четвертом. Аналогичная динамика для денежной базы предполагает постепенное увеличение ее роста от 1,6% в первом квартале до 9,9% в четвертом.

Согласно отчету, на 2022 год регулятор также понизил прогноз роста денежной базы до 4,3% с 5,6%, повысив оценку роста денежной массы до 9,8% с 9,4%.

Как сообщалось, за 2019 год денежная база выросла на 9,6% - до 477,49 млрд грн, масса - на 12,3%, до 1 трлн 435,03 млрд грн.

