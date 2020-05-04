Справочный курс гривны 4 мая понижен на 0,96 коп до 26,9832 грн/$1

|Показатель
|30.04.20
|04.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9736
|26.9832
|0.035
Данные: НБУ
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12:25 04.05.2020 |
Национальный банк 4 мая понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.96 коп. до 26.9832 UAH/USD.
|Показатель
|30.04.20
|04.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9736
|26.9832
|0.035
Данные: НБУ
|
|
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