Долларовый индекс ICE 4 мая поднялся на 0,3% на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая

Доллар США дорожает относительно евро, а также валют азиатских emerging markets в связи с ростом спроса на активы "тихой гавани" на фоне опасений возобновления торговой войны США и Китая.

Новый виток этих опасений спровоцировала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения Пекина к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся в ходе торгов на 0,3%.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов на 0,3%, до $1,0948. Американская валюта прибавляет 1,6% в паре с индонезийской рупией, 0,8% в паре с малазийским ринггитом и 0,2% в паре с сингапурским долларом.

"Угроза возобновления торговой войны США и Китая вновь нависла над азиатскими финансовыми рынками", - отмечает старший аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

"Сложно представить более неудачный момент для ее возобновления", - цитирует эксперта Dow Jones.

Курс доллара США относительно иены опустился на 0,1%, до 106,8 иены, курс евро к иене упал на 0,4%, до 116,89 иены.