Нацбанк на дебютном аукционе 90-дневного рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн

Согласно сообщению на сайте банка, ставка рефинансирования является постоянной – на уровне учетной ставки НБУ (8%).
Как сообщалось, Нацбанк будет проводить такие тендеры каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня.
Кроме того, 28 апреля регулятор установил плавающую ставку по долгосрочным кредитам рефинансирования на срок от 1 до 5 лет, дебютный тендер по которым назначен на 8 мая. Министерство финансов Украины на первых после месячного перерыва первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) смогло привлечь 5,4 млрд грн и $164 млн, заплатив за это относительно небольшим повышением ставки. Согласно информации на сайте ведомства, по гривневым бумагам ставка отсечения составила 11,3%, ставка отсечения – 11,3%, тогда как на последних аукционах 3 марта по 6-мес. бумагам эти ставки составляли соответственно 9,9% и 10% годовых.