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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в четыре раза

23:09 30.04.2020 |

Финансы

 

Национальный банк Украины в течение недели 27-30 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 115,5 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка выросла в четыре раза по сравнению с 28,6 млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 2 069,3 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 723,8 млн долларов.

 

В течение апреля купил на межбанке валюты на 723,30 млн долларов и продал на 44,50 млн долларов. Чистая продажа составила 678,80 млн долларов.
По материалам: РБК-Украина
 

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