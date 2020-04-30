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Telegram не распределит токены Gram в установленный срок из-за запрета американского суда
19:03 30.04.2020 |
Павел Дуров предложил инвесторам либо получить 72% средств сейчас, либо 110% до 30 апреля 2021 года. Об этом говорится в письме инвесторам, которое есть в распоряжении ForkLog.
Те инвесторы, которые поддержат Telegram, получат Gram или «потенциальную другую криптовалюту» в соответствии с изначальным соглашением с поправкой на возможные регуляторные ограничения до 30 апреля 2021 года. Они должны подписать договор займа, в котором прописаны новые условия.
Если команде Дурова не удастся получить необходимые разрешения и завершить конфликт с SEC, основатели Telegram продадут части доли в мессенджере и рассчитаются с инвесторами.
О своем решении инвесторы должны уведомить Telegram до конца текущей недели по электронной почте.
В письме подчеркивается, что пользовательская база Telegram составляет 400 млн человек, а ежедневно в мессенджере регистрируются 1,5 млн аккаунтов. Это наиболее популярное приложение в разделе социальных медиа в Индии, Турции, Индонезии, России, Египте и Бразилии.
Стоимость Telegram превысит потенциальный долг как минимум в несколько раз, подчеркнули в компании.
Напомним, одна из групп инвесторов сообщила ForkLog, что Telegram таки рассматривал запуск 28 апреля, несмотря на проблемы с американским регулятором. Эту информацию частично подтверждали источники других СМИ.
По словам собеседника Forklog, в Telegram действует режим тотальной секретности, и не всем инвесторам сообщают о планах или изменениях в них, опасаясь утечки информации.
Как сообщал ForkLog, сеть TON готовы поднять крупнейшие PoS-валидаторы, включая Ton Labs и P2P.org. Аналогичные планы рассматривают и в некоммерческой организации TON Community Foundation.
Впервые о блокчейн-платформе TON стало известно еще в конце 2017 года, однако фактически Telegram подтвердил участие в разработке проекта только осенью 2018 года.
Согласно официальным данным, в ходе двух раундов закрытого ICO в феврале и марте 2018 TON привлек $1,7 млрд от 175 инвесторов в США и за их пределами. Среди инвесторов проекта значатся компании, подконтрольные миллиардеру Роману Абрамовичу и Михаилу Абызову. Инвестором также считают вдову создателя Apple Стива Джобса -Лорен Пауэлл Джобс.
В октябре 2019 года SEC через суд добилась временного запрета на распространение токенов, в связи с чем запуск TON неоднократно переносился. Тогда же Дуров заключил первую сделку с инвесторами и перенес дедлайн на 30 апреля.
В марте 2020 года суд продлил запрет на неопределенный срок.
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