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Депозитные ставки для физлиц 30.04.20
18:56 30.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.40
|0.83
|0.29
|6 мес.
|11.73
|1.08
|0.49
|9 мес.
|11.69
|1.10
|0.50
|12 мес.
|12.89
|1.44
|0.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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