Справочный курс гривны 30 апреля почти не изменился - 26,0531 грн/$1

|Показатель
|29.04.20
|30.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9735
|26.9736
|0.00
Данные: НБУ
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12:27 30.04.2020 |
Национальный банк 30 апреля установил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на уровне 26.9736 UAH/USD.
|Показатель
|29.04.20
|30.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9735
|26.9736
|0.00
Данные: НБУ
|
|
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