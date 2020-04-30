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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30.04.2020
10:47 30.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0000
|Земельный капитал
|26,9724
|Креди Агриколь
|26,9100
|Укрстройинвестбанк
|27,0500
|Земельный капитал
|26,8976
|Правекс
|27,1000
|Укрстройинвестбанк
|26,8500
|Приватбанк
|27,1003
|Правекс
|26,8500
|Креди Агриколь
|27,1400
|Окси банк
|26,8500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,1700
|ТАСкомбанк
|26,8000
|Банк Сич
|27,2000
|Приватбанк
|26,8000
|Окси банк
|27,2000
|Альфа-банк
|26,8000
|Укргазбанк
|27,2000
|Укргазбанк
|26,7000
|ТАСкомбанк
|27,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6667
|Банк инвестиций и сбережений
|27,3500
|Банк Сич
|26,6000
|Альфа-банк
|27,4500
|Украинский Капитал
|26,5000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|29,2000
|Земельный капитал
|29,3297
|Креди Агриколь
|29,1000
|Правекс
|29,3500
|Земельный капитал
|29,0979
|Банк Сич
|29,4000
|Укрстройинвестбанк
|29,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,4000
|Правекс
|29,0000
|Укргазбанк
|29,4000
|Банк Сич
|29,0000
|Укрстройинвестбанк
|29,4000
|Укргазбанк
|28,9000
|Креди Агриколь
|29,4500
|ТАСкомбанк
|28,9000
|Приватбанк
|29,4985
|Приватбанк
|28,9000
|Окси банк
|29,5000
|Окси банк
|28,9000
|Альфа-банк
|29,5500
|Альфа-банк
|28,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,5500
|Райффайзен Банк Аваль
|28,7356
|ТАСкомбанк
|29,7500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|32,0000
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