Доллар 30 апреля торгуется разнонаправленно после заседания ФРС

Курс доллара в четверг утром показывает разнонаправленную динамику по отношению к евро и иене после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.21 EET курс доллара к иене снижался до 106,44 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,7 иены, курс евро к доллару опускался до 1,0864 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0873 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 99,59 пункта.

Инвесторы обратили внимание на итоги заседания ФРС, завершившегося в среду. Так, регулятор принял решение сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и продолжить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка. В ФРС также подчеркнули, что готовы рассмотреть принятие дальнейших мер по стабилизации экономики.

"ФРС уже предприняла много мер ослабления монетарной политики, но тот факт, что регулятор готов рассмотреть дальнейшие меры, оказывает давление на стоимость доллара", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега MUFG Bank Минори Учиду (Minori Uchida).