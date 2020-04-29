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Депозитные ставки для физлиц 29.04.20
18:43 29.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.73
|0.92
|0.37
|6 мес.
|11.95
|1.13
|0.48
|9 мес.
|11.69
|1.10
|0.50
|12 мес.
|12.16
|1.51
|0.72
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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