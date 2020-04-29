Справочный курс гривны 29 апреля повышен на 7,49 коп до уровня 27,0531 грн/$1

|Показатель
|28.04.20
|29.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0531
|26.9735
|0.294
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:30 29.04.2020 |
Национальный банк 29 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 7.96 коп. до 26.9735 UAH/USD.
|Показатель
|28.04.20
|29.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0531
|26.9735
|0.294
Данные: НБУ
|
|
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