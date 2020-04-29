НБУ запускает в обращение новую монету в 10 грн

Национальный банк Украины (НБУ) с 3 июня вводит в оборот новую монету номиналом 10 гривень. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, которая продолжается с 2014 года. Его цель - обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства", - говорится в сообщении.





В НБУ добавляют, что введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс.

В Нацбанке отмечают, что специально обменивать банкноты 10 грн на монеты не нужно, купюры останутся в обращении. При этом, постепенно - в результате естественного износа - банкноты заменят монетами.

В НБУ напоминают, что в результате комплексных изменений номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов. В нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).