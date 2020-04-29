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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 28.04.20
11:14 29.04.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|27.03
|13.0000
|9.7511
|30.03
|12.5625
|9.1550
|31.03
|9.1673
|01.04
|10.0000
|8.1445
|02.04
|10.3438
|8.4768
|03.04
|11.7167
|8.6638
|8.7573
|06.04
|7.3407
|07.04
|10.8833
|7.8674
|08.04
|10.7100
|8.7680
|09.04
|10.2583
|8.6809
|10.04
|9.3156
|9.4884
|13.04
|9.8333
|8.7757
|14.04
|9.2821
|8.7085
|15.04
|8.9921
|8.7338
|16.04
|9.1250
|8.5566
|17.04
|9.3625
|8.7282
|21.04
|9.4167
|8.6074
|22.04
|9.4278
|8.1366
|23.04
|9.4278
|8.1366
|24.04
|7.8471
|6.5588
|27.04
|6.8773
|6.3543
|28.04
|6.9462
|6.5818
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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