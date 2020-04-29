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Золото 29 апреля дорожает на ослаблении доллара
09:24 29.04.2020 |
Стоимость золота растет в среду утром, реагируя на снижающийся четвертый день подряд курс доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,31%, или на 5,35 доллара, до 1727,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 0,88%, до 15,305 доллара за унцию.
Поддержку стоимости золота в среду оказывает снижающийся к мировым валютам курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается четвертый день подряд, потеряв 0,88%.
"Динамика доллара на фоне неопределенности вокруг заседания ФРС... поддерживает небольшой рост цены золота в ходе утренних торгов", - сказал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda).
Итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США станут известны позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых.
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