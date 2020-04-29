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Доллар 29 апреля дешевеет в ожидании новостей из США
13:36 29.04.2020 |
Курс доллара в среду днем сохраняет утреннюю негативную динамику по отношению к большинству основных мировых валют в ожидании статистики по ВВП США за первый квартал и результатов заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.08 EET курс доллара к иене снижался до 106,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,86 иены, курс евро к доллару рос до 1,0855 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0818 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 99,68 пункта.
Перед открытием рынков США Бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует данные по динамике ВВП страны. Аналитики ждут, что по первой оценке, ВВП США в первом квартале 2020 года упал на 4% в годовом выражении после роста на 2,1% в четвертом квартале 2019 года.
Позднее вечером трейдеры ждут результатов очередного двухдневного заседания ФРС США. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит ставку на уровне 0-0,25% годовых после двух внеплановых понижений в марте.
"ФРС вряд ли предпримет какие-либо существенные шаги сегодня, уже пообещав меры на триллионы долларов и выкуп активов в рамках своей программы количественного смягчения (QE)", - отметил аналитик рынка FXTM Хань Тань (Han Tan), чье мнение приводит агентство Рейтер.
В начале апреля ФРС также объявила дополнительные меры на 2,3 триллиона долларов для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Кроме этого, регулятор в понедельник сообщил, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка.
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