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Депозитные ставки для физлиц 28.04.20
22:32 28.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.48
|0.88
|0.36
|6 мес.
|11.73
|1.08
|0.49
|9 мес.
|11.69
|1.10
|0.50
|12 мес.
|11.89
|1.44
|0.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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