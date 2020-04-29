Депутаты от партии Зеленского потребовали отчета главы Нацбанка

Ряд народных депутатов из фракции "Слуга народа" требуют заслушать на ближайшем внеочередном заседании доклад главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Как передает БизнесЦензор, об этом председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я собрал подписи глав многих комитетов и еще нескольких народных депутатов, которые просто не позволили мне пройти мимо с этим документом. Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не самым ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса", - сообщил депутат.

Согласно обнародованному проекту постановления Верховной Рады, по результатам доклада главы НБУ парламенту предлагается дать оценку его деятельности. Согласно закону "О Национальном банке Украины", такое голосование не предусмотрено среди перечня причин для отставки главы регулятора.

Документ в том числе подписал отстаивающий интересы близкого к олигарху Игорю Коломойскому бизнеса нардеп Александр Дубинский.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Яков Смолий заявлял, что Национальный банк не планирует финансировать дефицит госбюджета путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время за финансирование госрасходов путем скрытой эмиссии выступили руководитель Совета НБУ Богдан Данилишин и глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, а также советник Офиса президента и член набсовета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова.

