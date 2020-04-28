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Исследование: объем биткоин-транзакций между биржами составил $15 млрд в первом квартале 2020
15:51 28.04.2020 |
Совокупный объем биткоинов, напрямую переведенных между биржами в первом квартале 2020 года, составил $15 млрд, что почти вдвое больше аналогичных показателей 2019 года. Об этом говорится в исследовании Crystal Blockchain.
За указанный период 2019 предыдущего года объем биткоин-транзакций между биржами составил $8,2 млрд.
При подготовке отчета исследователи проанализировали историю транзакций между 436 биржами из 70 разных стран в период с 2013 года по I квартал 2020 года. Одной из главных целей было проследить, как изменился биткоин-рынок за три периода эволюции регулирования криптовалютных бирж и его реакцию на такие внешние факторы, как глобальные финансовые колебания и ужесточение регулирования.
После того, как в прошлом году страны G20 объявили, что к криптовалютному рынку будут применяться руководящие принципы FATF, а также 5-я директива ЕС о противодействии отмыванию денег (5AMLD), команда Crystal Blockchain сосредоточилась в своих отчетах главным образом на транзакциях между странами G20.
Некоторые ключевые выводы из отчета об аналитике потоков биткоинов Crystal Blockchain:
* К концу первого квартала 2020 года странами с наибольшим количеством зарегистрированных бирж были Великобритания, Гонконг, Сингапур и США.
* Почти 17,7% всех опрошенных глобальных бирж не имеют юрисдикции, или эта информация не является общедоступной.
* Из-за ужесточения регулирования доля всех переводов биткоинов между биржами из группы G20 сократилась почти вдвое по сравнению с 2013 и I кварталом 2020 года.
* В первом квартале 2020 года общий объем биткоинов, напрямую переведенных между биржами, составил $15 млрд, что почти вдвое больше $8,2 млрд, переведенных в I квартале 2019 года.
* В I квартале 2020 года на Сейшельские острова пришлось около 37% от общего объема обмена биткоинов, при том что в Великобритании, например, было совершенно большее число обменных транзакций. Такой большой объем, вероятно, связан с тем, что на Сейшельских Островах зарегистрирован ряд известных бирж.
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