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Нацбанк установил временный график для проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков - с 30 апреля до 30 июня
13:20 28.04.2020 |
Национальный банк будет проводить тендеры по краткосрочному рефинансированию (сроком до 90 дней) каждую пятницу, по долгосрочному (от 1 до 5 лет) - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
График тендеров установлен с 30 апреля до 30 июня 2020 года.
Первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования запланирован на 8 мая, следующий - 12 июня.
Первый тендер по рефинансу на 90 дней состоится в четверг, 30 апреля, в связи с нерабочим днем в пятницу, а в дальнейшем они будут проходить по пятницам.
В НБУ уточняют, что ставка по всем кредитам рефинансирования будет плавающей и равна учетной ставке Нацбанка (с 24 апреля установлена на уровне 8%). Кроме того, для этих кредитов регулятор установил на уровне нуля фиксированную переменную (постоянную величину).
Объемы кредитов не ограничены и будут зависеть только от объемов ликвидного залога банка. В НБУ напоминают, что залог может включать гособлигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты Нацбанка, иностранную валюту, а в ближайшем будущем и корпоративные облигации, обеспеченные госгарантией, а также муниципальные облигации.
"Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн и около $8 млрд. Это позволяет им бесперебойно обслуживать все платежи в экономике ", - сказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
При этом он отметил, что Нацбанк обеспечивает банкам дополнительные инструменты для поддержания ликвидности в случае ухудшения настроений на финансовых рынках, одновременно побуждая поддерживать кредитами бизнес и инфраструктурные проекты.
График и условия тендеров по рефинансированию утверждены решениями НБУ от 28 апреля №301-рш и №302-рш.
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