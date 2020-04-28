Нацбанк установил временный график для проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков - с 30 апреля до 30 июня

Национальный банк будет проводить тендеры по краткосрочному рефинансированию (сроком до 90 дней) каждую пятницу, по долгосрочному (от 1 до 5 лет) - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

График тендеров установлен с 30 апреля до 30 июня 2020 года.

Первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования запланирован на 8 мая, следующий - 12 июня.

Первый тендер по рефинансу на 90 дней состоится в четверг, 30 апреля, в связи с нерабочим днем ​​в пятницу, а в дальнейшем они будут проходить по пятницам.

В НБУ уточняют, что ставка по всем кредитам рефинансирования будет плавающей и равна учетной ставке Нацбанка (с 24 апреля установлена ​​на уровне 8%). Кроме того, для этих кредитов регулятор установил на уровне нуля фиксированную переменную (постоянную величину).

Объемы кредитов не ограничены и будут зависеть только от объемов ликвидного залога банка. В НБУ напоминают, что залог может включать гособлигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты Нацбанка, иностранную валюту, а в ближайшем будущем и корпоративные облигации, обеспеченные госгарантией, а также муниципальные облигации.

"Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн и около $8 млрд. Это позволяет им бесперебойно обслуживать все платежи в экономике ", - сказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

При этом он отметил, что Нацбанк обеспечивает банкам дополнительные инструменты для поддержания ликвидности в случае ухудшения настроений на финансовых рынках, одновременно побуждая поддерживать кредитами бизнес и инфраструктурные проекты.

График и условия тендеров по рефинансированию утверждены решениями НБУ от 28 апреля №301-рш и №302-рш.