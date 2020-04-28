Справочный курс гривны 28 апреля повышен на 7,49 коп до уровня 27,0531 грн/$1

|Показатель
|27.04.20
|27.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1280
|27.0531
|0.275
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:45 28.04.2020 |
Национальный банк 28 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 7.49 коп. до 27.0531 UAH/USD.
|Показатель
|27.04.20
|27.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1280
|27.0531
|0.275
Данные: НБУ
|
|
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