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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.04.20
12:05 28.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 28 апреля 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.05
|767898.46
|337088.49
|359126.90
|26787.75
|8570.32
|36325.00
|на 03.06
|777293.58
|337088.20
|362452.39
|25991.55
|9513.53
|42247.90
|на 01.07
|773255.30
|337088.20
|346990.33
|22957.65
|9006.00
|57213.12
|на 01.08
|803403.02
|337085.90
|344241.52
|26238.11
|9426.10
|86411.39
|на 02.09
|796142.97
|337065.23
|337102.62
|25433.41
|9428.79
|87112.92
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 27.03
|855037.89
|324576.85
|346183.91
|52638.91
|9505.71
|122132.51
|на 30.03
|855253.88
|324576.85
|347059.99
|52967.73
|9509.52
|121139.79
|на 31.03
|854751.07
|324576.85
|346616.70
|53072.78
|9482.06
|121002.68
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 02.04
|848230.24
|324576.85
|342869.03
|52742.73
|9259.94
|118781.69
|на 03.04
|844118.37
|324576.85
|340520.96
|52097.31
|8632.58
|118290.67
|на 06.04
|842911.06
|324576.85
|339748.75
|51877.61
|8591.20
|118116.66
|на 07.04
|842242.38
|324576.85
|339311.97
|51757.29
|8546.92
|118049.35
|на 08.04
|841750.31
|324576.85
|339019.32
|51769.59
|8543.97
|117840.58
|на 09.04
|840609.39
|324576.85
|339347.68
|51238.96
|8389.50
|117056.40
|на 10.04
|840909.49
|324576.85
|340133.67
|51353.28
|8398.47
|116447.22
|на 13.04
|840625.97
|324576.85
|339847.58
|51471.20
|8517.79
|116212.55
|на 14.04
|839925.67
|324576.85
|339418.12
|51342.61
|8486.51
|116101.58
|на 15.04
|840220.51
|324576.85
|339803.26
|51552.10
|8501.13
|115787.17
|на 16.04
|840746.58
|324576.85
|340370.50
|51697.87
|8536.27
|115565.09
|на 17.04
|840662.20
|324576.85
|340630.35
|51778.92
|8537.96
|115138.13
|на 21.04
|840029.04
|324576.85
|340296.02
|51929.25
|8515.43
|114711.49
|на 22.04
|840011.99
|324576.85
|340721.26
|51919.86
|8535.02
|114259.00
|на 23.04
|839922.96
|324576.85
|340938.60
|51916.98
|8539.90
|113950.64
|на 24.04
|839615.12
|324576.85
|341018.59
|51899.76
|8509.49
|113610.43
|на 27.04
|840265.18
|324576.85
|341607.47
|52038.81
|8541.53
|113500.53
|на 28.04
|841131.33
|324576.85
|341656.22
|51927.75
|8549.27
|113421.24
Данные: НБУОфициальный курс НБУ на 24 апреля - 27,0137 грн
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