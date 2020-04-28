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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28.04.2020
10:48 28.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,0651
|Земельный капитал
|27,1407
|Правекс
|27,0500
|Правекс
|27,2500
|Коминвестбанк
|27,0500
|Креди Агриколь
|27,2900
|Глобус
|27,0500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3000
|Банк Сич
|27,0500
|Укргазбанк
|27,3000
|Креди Агриколь
|27,0400
|Укрстройинвестбанк
|27,3000
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Приватбанк
|27,3224
|Приватбанк
|26,9500
|Банк Сич
|27,3500
|Альфа-банк
|26,9000
|Глобус
|27,4000
|Ощадбанк
|26,8800
|Ощадбанк
|27,4000
|Укргазбанк
|26,8000
|Коминвестбанк
|27,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Альфа-банк
|27,5500
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|27,8000
|Проминвестбанк
|26,3000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,2519
|Правекс
|29,4000
|Правекс
|29,2000
|Земельный капитал
|29,4775
|Укрстройинвестбанк
|29,1500
|Банк Сич
|29,5000
|Креди Агриколь
|29,1500
|Ощадбанк
|29,5000
|Коминвестбанк
|29,1500
|Укргазбанк
|29,5000
|Банк Сич
|29,1000
|Коминвестбанк
|29,5500
|Укргазбанк
|29,0000
|Креди Агриколь
|29,5500
|Приватбанк
|29,0000
|Приватбанк
|29,5858
|Глобус
|29,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,6000
|Альфа-банк
|28,9500
|Укрстройинвестбанк
|29,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,8184
|Глобус
|29,6500
|Ощадбанк
|28,8000
|Альфа-банк
|29,7500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,2000
|Проминвестбанк
|28,5000
|Украинский Капитал
|32,0000
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