Grayscale Investments приобрела почти половину всех добытых в этом году монет Ethereum

Компания по управлению активами Grayscale Investments приобрела 48,4% всех монет Ethereum, которые были добыты с начала года. Такие расчеты привел пользователь Reddit nootropicat.

По его оценкам, с начала года по 24 апреля было добыто 1563245,875 ETH, из которых 756539,77 ETH пришлись на покупки Grayscale Investments. За этот период компания выпустила 5,23 млн новых паев фонда Ethereum Trust со стоимостью в 0.09427052 ETH в среднем за каждый пай.

В отчете по итогам первого квартала, управляющая компания зафиксировала приток в Ethereum Trust в $110 млн, больше, чем все предыдущие поступления вместе взятые за последние два года ($95,8 млн).

В компании объяснили возросший интерес к Ethereum Trust ожидаемым увеличением масштабируемости второй по капитализации криптовалюты, указывая на возможный 30 июля переход экосистемы Ethereum в стадию 2.0.

Инвесторов в Ethereum Trust не остановило даже то, что паи торгуются с премией в 420% относительно текущей стоимости той доли криптовалюты, которую он в себе заключает - $92,00 против $17,70.

Другими словами, институциональные инвесторы готовы сильно переплачивать, чтобы не беспокоиться о хранении, передаче и управлении криптовалютой самостоятельно.

Напомним, многие участники криптовалютного рынка торопятся занять длинные позиции во фьючерсах на Ethereum в ожидании предполагаемого роста второй криптовалюты перед переходом экосистемы в стадию 2.0.

На прошлой неделе биржа криптовалютных деривативов BitMEX анонсировала скорый запуск фьючерсных контрактов кванто ETHUSD с плечом до 50х и расчетом маржи в биткоинах. Первая экспирация фьючерсов произойдет незадолго до возможных знаковых изменений в Ethereum.







