Доллар стабилен к евро и иене 28 февраля, фунт немного дешевеет

Курс доллара США слабо меняется относительно евро и иены на торгах во вторник.

Евро торгуется утром в районе $1,0825 против $1,0829 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится около 116,10 иены по сравнению со 116,02 иены в понедельник. Курс доллара составляет 107,24 иены против 107,25 иены по итогам предыдущего торгового дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,07% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,08%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2411 против $1,2429 в предыдущий рабочий день и на уровне 1,1471 евро против 1,1878 евро.

Власти ряда стран начинают или планируют постепенно ослаблять ограничительные меры, которые были введены в связи с распространением коронавируса. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал в минувшие выходные, что страна будет постепенно смягчать карантинные меры с 4 мая, в то время как Франция должна представить стратегию по снятию ограничений во вторник.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник вернулся к работе после болезни. В ходе выступления, которое транслировало британское телевидение, премьер выразил уверенность, что Великобритания преодолеет коронавирус, однако он подчеркнул, что время ослаблять меры, введенные из-за пандемии, еще не настало. Ослабить их власти смогут только тогда, когда убедятся, что из-за этого не произойдет второй пик заболеваемости, отметил Джонсон.

На этой неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Банк Японии по итогам заседания в понедельник отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год, увеличив, таким образом, масштаб стимулов в ответ на негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.

